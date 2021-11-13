طريقة عمل شاورما الفراخ اللذيذة بصوص التومية

شاورما الفراخ من أطيب وألذ المأكولات السريعة والمحببة عند الجميع الكبار والصغار و نرغب في تناولها طوال الوقت وفي المتنزهات وفي العمل ايضاً.

و أطفالنا يرغبون في جلبة جاهز من المطاعم وهذا غير صحي على الأطلاق ولكي نحافظ على صحت أفراد الأسره وصحت اطفالنا من الماكولات الجاهزة يلزم تعلمها وطهيها في المنزل لكي نضمن صحتها وجودتها ونظافتها والشاورما يمكن تجهيزها بالفراخ ويمكن أيضا باللحمة.

كيلو صدور فراخ.

٣ بصل متوسطة الحجم.

٣ فصوص ثوم مفروم.

٢ ملعقة زبادي.

زبدة.

ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسمر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة كبيرة معجون صلصة طماطم.

١ فلفل أحمر حار مفروم.

فلفل الوان مقطع شرائح.

٢ طماطم متقطعة شرائح.

عيش سوري.

كاتشب.

مايونيز.

مخلل خيار.

خص.

ثومية سوري.

نجهز تتبيلة الفراخ نقوم بفرم بصلة و٣ فصوص ثوم ونضع الزبادي وكل البهارات ومعجون الطماطم والفلفل الأحمر الحار المفروم (إختياري). نقطع صدور الفراخ شرائح ونتبلها بالتتبيلة السابقة ونتركها لمدة ساعتين على الأقل. في وعاء على النار نضع قطعة زبدة ونضع الفراخ ونتركها ١٠ دقائق. نضع عليها ٢ بصل متقطع شرائح والفلفل الألوان متقطع شرائح والطماطم متقطعة شرائح. ونقلب المكونات على النار ونتركها حتى تنضج. نجهز سندوتش الشاورما بقوم بفرد العيش السوري ونضع كاتشب ومايونيز وثومية سوري وشاورما الفراخ ومخلل خيار وخص ونلف السندوتش رول. في صينية على النار نمسحها بمعلقة زيت ونضع سندوتش الشاورما يأخد لون ذهبي على الوجهين.

المقادير:طريقة عمل سندوتش الشاورما بالعيش السوري:

ويمكن تناول الشاورما سواء شاورما الفراخ أو شاورما اللحمة سندوتشات كما سبق تناولها ويمكن تناولها بجانب الأرز البسمتى وبجانبهم سلطة خضراء وسلطة طحينة وبطاطس محمرة.

٢ كوب أرز بسمتى

٤ كوب شوربة مرقة(لكل كوب أرز بسمتي ٢كوب شوربة).

ملعقة صغيرة كركم.

رشة فلفل أسمر.

قطعة زبدة.

ملح.

نقوم بغسل الأرز جيداً في وعاء على النار نضع الزبدة ثم الأرز.

نضع البهارات(ملح وكركم وفلفل أسمر). نقلب الأرز بالبهارات. نغلي شوربة المرقة ونضعها على الأرز ونتركها ٥ دقائق ثم نهدي النار على الأرز ونتركه حتى ينضج.

عمل الأرز البسمتي اللذيذ:طريقة عمل الأرز البسمتى: