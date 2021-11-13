موعد صرف التأهيل الشامل شهر نوفمبر 2021 وطريقة الاستعلام برقم السجل المدني

متي موعد صرف التأهيل الشامل شهر نوفمبر 2021، يعد هذا السؤال أحد الاسئلة التي قد تدور فى أذهان عدد كبير من المواطنين فى المملكة العربية السعودية الذين يحصلون على هذا الدعم فى كل شهر من قبل الحكومة السعودية وذلك لأن يعرفون الموعد الذي سيتم صرف فية الراتب الخاص بشهر نوفمبر الجاري.

التأهيل الشامل شهر نوفمبر 2021

برنامج التأهيل الشامل هو أحد برامج المساعدات المالية التي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية للأشخاص الذين لديهم اعاقة تمنعهم من العمل فى السعودية، أو الاشخاص الذين لديهم اصابة من الهمل، ويتم صرف هذا البرنامج شهرياً لهؤلاء الاشخاص من أجل مساعدتهم فى الحصول على دخل مادي شهري.

شروط التسجيل فى التأهيل الشامل

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك من أجل الحصول على هذا البرنامج حيث تتلخص هذه الشروط في النحو التالي:

يشترط أن يكون الشخص الراغب فى الحصول على هذه المساعدة مواطن سعودي الجنسية.

يجب إن يكون مسجل فى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

لابد من إن يكون المستفيد من هذا البرنامج غير حاصل على مساعدات مالية اخري من الحكومة السعودية.

لابد من إن تزيد مدة الاقامة فى المستشفي بسبب الاعاقة بسبب العمل لا تقل عن عام ونصف.

إن لا يكون لدي المتقدم عمل فى المملكة.

موعد صرف التأهيل الشامل شهر نوفمبر 2021

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن موعد صرف راتب التأهيل لشهر نوفمبر الجاري فى يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر الجاري 2021 ولكن يستطيع المستفيد الاستعلام عن الراتب عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى السطور التالية: