أخبار اليمن : رصد 454 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعة

دوت الخليج -

رصد 454 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعة

رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 454 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية. رصد 454 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 454 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن الخروقات شملت تحليق 3 طائرات حربية في أجواء الفازة والجبلية و22 طائرة تجسسية في أجواء الفازة وحيس والجبلية، و8 غارات لطيران تجسسي على حيس والفازة والجبلية. وأشار المصدر إلى أن خروقات قوى العدوان شملت أيضا 199 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و220 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

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