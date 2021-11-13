جدة - نرمين السيد - طالب زعيم "الجبهة الوطنية" العراقية أياد علاوى، اليوم السبت، الولايات المتحدة بالعمال على استعادة مصداقيتها، والحفاظ على مكانتها العالمية بعد أن أضر خروجها من المنطقة ومن أفغانستان، والدمار الذى تسببته فى العراق، بمفهومها كحليف موثوق به.





وقال علاوى ـفى رسالة وجهها إلى الرئيس الأمريكى جو بايدن إن "هناك اضطرابات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم بأسره، وهو ما يتطلب تحليلا فوريا وموضوعيا يدعونا لأجراء مراجعة شاملة لتلك الأوضاع". وأضاف علاوى -فى رسالته التى نقلتها قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن العراق وبالرغم من كونه يمثل جزءا صغيرا من التحدى العالمى الحالى، إلا أنه يعد نقطة الوميض لمنطقة آسيا وغيرها وله تأثير كبير على الأمن والاستقرار فى العالم، لذا فهو يحتاج إلى معالجات خاصة. وأشار إلى أن إرسال مبعوثين موثوقين للمنطقة من شأنه أن يدعم إمكانية تحقيق حوكمة فعالة وجيدة فى العراق والمنطقة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علاوى فى رسالة للرئيس الأمريكى: من الضرورى أن تستعيد واشنطن مصداقيتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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