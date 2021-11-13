بينها إثيوبيا.. جوتيريش: 45 مليون شخص يقفون على حافة المجاعة

جدة - نرمين السيد - وكتب جوتيريش، على "تويتر"، اليوم السبت: "45 مليون شخص أصبحوا الآن على حافة المجاعة".

وقال أمين عام الأمم المتحدة: "خلال الأشهر القليلة الماضية فقط أصبح هناك 3 ملايين شخص جدد على حافة المجاعة".

وتابع: "لدينا الوسائل والآليات التى يمكن الاعتماد عليها فى مواجهة الجوع ومنع المعاناة عن هؤلاء"، مضيفا: "لكننا نحتاج الالتزام والإرادة السياسية لتحقيق ذلك".

ونشر جوتيريش مقطع فيديو يرصد بعض مظاهر الجوع التى يتعرض لها البشر فى العديد من دول العالم فى مقدمتهم دولة الكونغو الديمقراطية التى يوجد بها أكثر من 6 ملايين شخص على حافة المجاعة.

وتأتى أفغانستان فى المرتبة الثانية بأكثر من 5 ملايين شخص على حافة المجاعة تليها اليمن بما يقرب من 5 ملايين شخص ثم إثيوبيا بأكثر من 4 ملايين شخص مهدد بالجوع.

ويشير الفيديو إلى أن هناك قائمة طويلة من الدول التى يتعرض جزء من سكانها للمجاعة وعددها 43 دولة، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة التى تشير إلى أن هذا العدد فى تزايد مستمر.

وحذر أمين عام الأمم المتحدة قبل أشهر من أن الفقر وعدم المساواة فى الدخل وارتفاع تكاليف الغذاء تجعل النظم الغذائية الصحية بعيدة عن متناول ما يقرب من 3 مليارات شخص حول العالم.