الإيسيسكو وموريتانيا يبحثان فى باريس تطوير التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - بحث مدير عام منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمـد المالك مع المختار ولد داهى، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الموريتانية، سبل تطوير التعاون القائم بين الإيسيسكو وموريتانيا، فى مجالات عمل المنظمة.





وأفاد بيان للإيسيسكو بأن اللقاء -الذى جرى فى باريس اليوم على هامش مشاركة الجانبين فى الدورة 41 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو- تناول أبرز برامج التعاون الحالية بين المنظمة وموريتانيا، ومقترحات للبرامج والأنشطة التى سيتم تنفيذها بالتعاون بين الإيسيسكو والجهات المختصة فى موريتانيا، منها العمل على تسجيل المحظرة الموريتانية على قائمة التراث فى العالم الإسلامى كعنصر ثقافى من التراث غير المادى، وتنظيم مهرجان المدن القديمة، الذى يحتفى بالثقافة الموريتانية من أجل صون المدن التاريخية، بالإضافة إلى مناقشة مقترح إنشاء مركز الإيسيسكو التربوى الإقليمى، لتطوير التعليم الأصلى فى نواكشوط، وبرامج الإيسيسكو التدريبية لتكوين الأئمة والخطباء وتنمية مهاراتهم. من جانبه أكد الوزير الموريتانى حرص بلاده مواصلة التعاون البناء مع منظمة الإيسيسكو، ومساندة مبادراتها ورؤيتها الجديدة، مثمّنا ما تقوم به المنظمة من جهود متميزة لدعم دول العالم الإسلامى.

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