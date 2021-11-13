إصابة ستة أشخاص جراء انفجار جنوب غرب باكستان

وأوضح رئيس قسم العمليات فى شرطة كويتا أسد ناصر فى تصريح صحفى، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون فى دراجة نارية تم ركنها بالقرب من محطة للحافلات فى حى "نوال كلى"، وتم تفجيرها أثناء مرور سيارة دورية للشرطة بالقرب منها مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص.
وأضاف أن قوات الأمن الباكستانية طوّقت الموقع لجمع الأدلة، مشيراً إلى أن العبوة الناسفة التى تم استخدامها فى التفجير تزن حوالى 3 ـ 4 كيلوجرامات، ولم تعلن حتى الآن أى جهة المسؤولية.
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