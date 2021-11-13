مقتل 5 عسكريين فى هجوم لإرهابيى داعش فى ولاية بشمال شرق نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع صحيفة "ديلى تراست" النيجيرية، أن الأشخاص الخمسة قتلوا فى كمين على يد داعش فى بلدة بولجوما، على بعد كيلومترات من مدينة أسكيرا أوبا، بولاية بورنو.
وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع بينما كان يشن التنظيم الإرهابى هجوما واسعا على قاعدة عسكرية فى الولاية، وجرى تنفيذ الكمين لاستهداف قوات الدعم التى كانت فى طريقها لمساندة قوات القاعدة العسكرية.
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