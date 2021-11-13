الأردن يبدأ إعطاء المواطنين جرعة ثالثة من لقاح كورونا غدًا

جدة - نرمين السيد - وقال عضو لجنة الأوبئة الأردنية الدكتور بسام حجاوى، وفق وكالة الأنباء الأردنية، اليوم السبت، إن القرار جاء بناءً على توصية لجنة الأوبئة فى الأردن بمنح المطعمين جرعة ثالثة معززة، شريطة أن يزيد عمر من يريد أخذ الجرعة عن 18 عامًا ومضى على حصوله للجرعة الثانية مدة ستة أشهر.

وأرجع "حجاوى" سبب إعطاء الجرعة الثالثة هو تعزيز مناعة المطعمين التى قال عنها إنها تقل بمرور الزمن.