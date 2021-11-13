جدة - نرمين السيد - وقال عضو لجنة الأوبئة الأردنية الدكتور بسام حجاوى، وفق وكالة الأنباء الأردنية، اليوم السبت، إن القرار جاء بناءً على توصية لجنة الأوبئة فى الأردن بمنح المطعمين جرعة ثالثة معززة، شريطة أن يزيد عمر من يريد أخذ الجرعة عن 18 عامًا ومضى على حصوله للجرعة الثانية مدة ستة أشهر.
وأرجع "حجاوى" سبب إعطاء الجرعة الثالثة هو تعزيز مناعة المطعمين التى قال عنها إنها تقل بمرور الزمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يبدأ إعطاء المواطنين جرعة ثالثة من لقاح كورونا غدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.