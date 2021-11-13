مصرع وإصابة 6 أفغان إثر انفجار حافلة فى كابول

جدة - نرمين السيد - وقال سائق الحافلة - حيث يتلقى العلاج اللازم بالمستشفى إثر إصابته - إنه عند نقطة معينة فى طريقه، صعد شخص يشتبه به إلى متن الحافلة وبعد بضع دقائق وقع الانفجار بالجزء الخلفى من الحافلة.

وأضاف، حسبما ذكرت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية أنه رأى راكبين اثنين تشتعل النيران فى ملابسهما يسقطان خارج المركبة، فيما فر آخرون إلى المقدمة.