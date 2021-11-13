تحالف دعم الشرعية: مقتل 186 حوثياً بـ42 استهدافاً فى صرواح والبيضاء

جدة - نرمين السيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم السبت، تنفيذ 42 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثى فى صرواح غرب مدينة مأرب والبيضاء جنوب مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.





وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، قال التحالف اليوم السبت إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 17 من الآليات العسكرية والقضاء على 186 عنصراً إرهابياً.

وشهدت الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، السبت، معارك عنيفة بين الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية من جهة، وبين عناصر ميليشيات الحوثى من جهة أخرى.

وصدت القوات الحكومية فى جنوب مأرب هجوماً للميليشيات حاولت فيه استعادة المواقع التى خسرتها خلال الأيام الثلاثة الماضية، من جبل الفليحة حتى أطراف معسكر أم ريش بمديرية حريب.

كما أوضحت مصادر ميدانية، بحسب مراسل "العربية/الحدث"، أن الجيش أعطب طقمين عسكريين للميليشيات، وأوقع أكثر من 20 حوثياً بين قتيل وجريح خلال معارك الساعات الماضية.

فيما دمرت مقاتلات التحالف دبابة وعددا من الآليات العسكرية فى عقبة ملعاء، دفعت بها الميليشيات لتعزيز جبهتها شمال مديرية حريب.