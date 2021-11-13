مقتل 7 من أفراد الشرطة البوركينية فى كمين

جدة - نرمين السيد - وأفادت الحكومة البوركينية فى بيان اليوم أن أفراد الشرطة تعرضوا للهجوم أثناء قيامهم بمهمة أمنية بالقرب من بلدة الكوما فى منطقة الساحل بأقصى شمال البلاد، مشيرا إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية لضبط المهاجمين.

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