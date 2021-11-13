نائب رئيس الإمارات يبحث مع الرئيس البرازيلى تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى خلال لقائه اليوم السبت، الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى إطار الفرص المتاحة والمستقبلية.





وأكد الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- الحرص المشترك على دعم أواصر التعاون بين البلدين، وأهمية تحديد متطلبات ترسيخ دعائم الشراكة الاستراتيجية ضمن مختلف المجالات.

من جانبه أعرب الرئيس البرازيلى، عن حرص بلاده على دفع علاقات التعاون بين البلدين قدما، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى تعود بالنفع على الطرفين مع تهيئة المجال أمام المزيد من التبادل التجارى والمعرفى والثقافى إلى جانب تعزيز مسارات التعاون الاقتصادى، بالتركيز على دور الإمارات كبوابة حيوية للتجارة العالمية، وذلك بحكم انفتاحها، ومرونة اقتصادها وتنوعه، ومتانة علاقاتها الإقليمية والدولية.

وقد شهد الجانبان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، الرامية إلى تعزيز روابط التعاون بين دولة الإمارات والبرازيل، شملت مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن التعاون فى مجال التعليم.

وشملت الاتفاقيات -كذلك- مشروع مذكرة تفاهم للشراكة فى عقد فعاليات التعاون والمناقشات الدولية بين مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ومؤسسة ألكسندر دى غوسماو.