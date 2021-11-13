بابا الفاتيكان يشكر الصحفيين لمساعدتهم في الكشف عن فضائح جنسية لرجال دين...

شكر بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس الصحفيين على المساعدة بالكشف عن فضائح الاعتداءات الجنسية التي تورط فيها رجال دين والتي حاولت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التستر عليها بالبداية.
وأشاد البابا بما سماه بـ"مهمة" الصحافة، وقال إنه من الضروري أن يخرج الصحفيون من غرف التحرير ويكتشفون ما يحدث في العالم الخارجي لمواجهة المعلومات المضللة التي غالبا ما توجد على الإنترنت.
وأضاف البابا فرنسيس: "أشكركم على إبلاغنا بالخطأ داخل الكنيسة، وعلى مساعدتنا في عدم إخفائه... وعلى الصوت الذي منحتموه لضحايا الانتهاكات".
وجاء ذلك خلال حفل لتكريم اثنين من المراسلين المخضرمين، هما فيليب بوليلا من رويترز وفالنتينا ألازراكي من تلفزيون نوتيثيروس المكسيكسي، على حياتهما المهنية الطويلة التي قضياها في تغطية شؤون الفاتيكان.
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