مواجهة صلاح وأوباميانج.. مباراه مصر والجابون تصفيات كأس العالم المواعيد والقنوات الناقلة

مباراه مصر والجابون ، بعد ضمان التأهل رسميًا إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الأفريقية، يستعد الفراعنة لخوض آخر مبارياتهم ضمن المجموعة السادسة، حيث يستضيف ملعب ستاد برج العرب، في مدينة الإسكندرية المصرية، مساء الثلاثاء المقبل 2021/11/16، مواجهة قوية تجمع منتخبي مصر والجابون، والتي تشهد مواجهة خاصة بين نجمي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، محمد صلاح قائد المنتخب المصري و بيير إميريك قائد المنتخب الجابوني.

في السطور التالية، سنتعرف على موعد مباراة مصر والجابون والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة المنتخبين في المرحلة الثانية من تصفيات مونديال 2022 عن القارة السمراء، وكذلك تاريخ لقاءات مصر والجابون.

مباراه مصر والجابون

مرة أخرى، يجدد منتخبا مصر والجابون الموعد، مع لقاء جولة الإياب ضمن المجموعة السادسة، والتي كانت مباراة جولة الذهاب بالمناسبة، هي الأخيرة للجهاز الفني المُقال للفراعنة بقيادة حسام البدري.

ونجح منتخب الساجدين، أمس الجمعة، في إفشال آخر محاولات المنتخب الجابوني في اللحاق بقطار التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ، بعد تعادله إيجابيًا مع أنجولا، رغم فوز الجابون بهدف على حساب ليبيا.

وتترقب الجماهير المصرية والعربية، المواجهة الثانية التي تجمع ثنائي البريميرليج ، محمد صلاح وأوباميانج، في إطار التصفيات المونديالية.

وإليكم ترتيب المجموعة السادسة عقب انتهاء الجولة الخامسة من تصفيات المونديال:

وحول موقف المنتخبين في المجموعة، فالمنتخب المصري يعتلي حاليًا صدارة المجموعة، برصيد 11 نقطة وصافي (5) أهداف.

وبسجل خالٍ من الهزائم، نجح الفراعنة في الفوز بـ3 مباريات، على حساب أنجولا “ذهابًا” وليبيا “ذهابًا” بهدف، وليبيا “إيابًا” بنتيجة (3-0).

وتعادل المنتخب المصري في مباراتين، مع الجابون “ذهابًا” بنتيجة (1-1)، ومؤخرًا مع أنجولا “إيابًا” بنتيجة (2-2).

في المقابل، يحتل المنتخب الجابوني وصافة المجموعة، برصيد 7 نقاط وصافي (0) هدف.

وتمكن النمور من تحقيق انتصارين على حساب أنجولا “إيابًا” بثنائية نظيفة وليبيا “إيابًا” بهدف.

بينما تعادل الجابونيون في مباراة واحدة مع الفراعنة بنتيجة (1-1).

وتلقى رفقاء أوباميانج خسارتين، أمام ليبيا “ذهابًا” بنتيجة (1-2) وأنجولا “ذهابًا” (1-3).

تاريخ مواجهات مصر والجابون

على مستوى المواجهات التاريخية، التقى منتخبا مصر والجابون، في 4 مناسبات، بينهما مواجهتان وديتان.

ولم يسبق للجابون أن تغلبت على الفراعنة، إذ حققت مصر الفوز في لقاءين، بينهما شهدت اللقاءين الأخيرين التعادل.

وكانت أكبر نتيجة شهدت مواجهات الفراعنة والنمور، هي الفوز برباعية نظيفة، في الدور الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية 1994.

موعد مباراة مصر والجابون والقنوات الناقلة

عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص، تقرر إقامة المواجهتين الأخيرتين من دور المجموعات، في تصفيات كأس العالم، عن المجموعة السادسة، في تمام الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت السعودية، الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت القاهرة، الواحدة ( 1:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة مصر والجابون ، فقد أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (FiFa) للحكم الدولي البوروندي جيورجيس جاتوجاتو مهمة القيادة التحكيمية للقاء.

تقوم شبكة قنوات أون تايم سبورت بنقل أحداث المباراة، وغالبًا ستقوم قناة ON Time Sports 1 بالبث الحي لفعاليات المباراة.

وبشأن معلق مباراة مصر والجابون ، فلم تعلن شبكة أون تايم سبورت بعد عن المعلق الرياضي الخاص بالمباراة بعد.

الخاتمة

تعرفنا في السطور القليلة الماضية، على موعد مباراه مصر والجابون والقنوات الناقلة ، ومشوار المنتخبين في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الأفريقية، فضلًا عن تاريخ لقاءات مصر والجابون في مختلف المنافسات.