لوكاشينكو: أود الحصول على منظومة صواريخ "إسكندر" من روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال لوكاشينكو فى تصريحات مع وسائل إعلام روسية- وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- "أنا بحاجة إلى هذه الأنظمة فى غرب وجنوب البلاد، حيث مدى إطلاق هذه الأنظمة هو 500 كيلومتر، فى حين أن أنظمة بولونيز التى لدينا يصل مداها إلى 300 كيلومتر فقط"، مشيرا إلى أنه رأى عمليات إطلاق صواريخ إسكندر فى تدريبات زاباد 2021 فى وقت سابق من العام.

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