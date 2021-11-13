وزير الداخلية اللبنانى يوجه بالعمل على منع تمدد الحرائق المشتعلة بالجنوب

جدة - نرمين السيد - طلب وزير الداخلية اللبنانى القاضى بسام مولوى، من فرق الإطفاء العمل على منع تمدد الحرائق المشتعلة، فى عدد من المناطق جنوبى لبنان وخصوصا فى صور وبيت مرى وعبرين والكسليك، والتى يشارك فى إطفائها عدد كبير من المراكز الإقليمية التابعة للدفاع المدنى وفرق الإطفاء التابعة لاتحادات البلديات، إضافة إلى عدد من الطوافات التابعة للجيش اللبنانى وقوات الطوارئ الدولية فى جنوب لبنان.





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