اليونيفيل: جنود قوات حفظ السلام يساعدون فى إطفاء الحرائق بجنوب لبنان

جدة - نرمين السيد - أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل"، أن جنود حفظ السلام العاملين باليونيفيل يساعدون فى إطفاء الحرائق التى تهدد الأرواح والممتلكات حول وادى العزية بجنوب لبنان.





وأضافت "اليونيفيل"، أن الجنود يساعدون بسيارات الإطفاء والمروحيات ورجال الإطفاء، وذلك جنبا إلى جنب مع فرق الإطفاء اللبنانية. وأوضحت اليونيفيل أن قواتها على استعداد لتقديم المساعدة للمجتمعات التى تتواجد بها.

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