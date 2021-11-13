إغلاق مدارس نيودلهى أسبوعا بسبب ارتفاع مستوى تلوث الهواء

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو"، قال رئيس وزراء العاصمة الهندية أرفيند كيجريوال للصحافيين "اعتبارا من الاثنين ستغلق المدارس حتى لا يضطر الأطفال لتنشق هواء ملوث".

أظهرت البيانات الحكومية أن مستويات التلوث فى المدينة الضخمة بلغت 437 على مقياس من 500 درجة لمؤشر جودة الهواء.

وسيتعين على موظفى الخدمة المدنية العمل من بعد، وقد حُثت الشركات الخاصة على أن تفعل ذلك قدر الإمكان.

كما ستتوقف أعمال البناء لمدة أربعة أيام ابتداء من الأحد لوقف الانبعاثات الملوثة من المواقع الخارجية.