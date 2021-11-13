وزير خارجية البحرين يبحث مع مبعوث أممى سبل إنهاء الأزمة اليمنية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، خلال لقائه فى دبى، اليوم السبت، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، تطورات الأوضاع فى اليمن على المستوى العسكرى والاقتصادى والإنسانى.





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