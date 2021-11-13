الملك سلمان أمر بإعفاء بنك الراجحي لجميع عملائه وإسقاط الأقساط بالشروط الآتية

إعفاء بنك الراجحي من الديوان الملكي بأمر من خادم الحرمين الشريفين، حيث يقدم الديوان الملكي إعفاء من قروض كافة البنوك والشركات للأشخاص المستحقين الي ذلك الإعفاء، فقد جاءت تلك الخطوة بعد أن استقبل مكتب الديوان الملكي عدد لا حصر له من الخطابات والبرقيات التي تطلب وتأمل إسقاط قرض من أي جهة ولكن الطلبات الأكثر تطلب إسقاط قرض الراجحي والحصول علي اعفاء بنك الراجحي، فقد نستعرض لكم في ذلك التقرير الشروط والأوراق المطلوبة نظرًا للحالات والظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها جميع بلدان العالم بسبب انتشار جائحة كورونا، فقد قامت بعض الدول بإعفاء بعض الأشخاص الأولوية الاستحقاق من سداد القروض وفقًا لشروط وضوابط معينة.

طلب إعفاء بنك الراجحي من الديوان الملكي

يمكن التقديم علي طلب إعفاء بنك الراجحي من خلال الذهاب بشكل مباشر الي بنك الراجحي وطلب الخدمة بعد التعرف علي كافة خدماتها، ولكن ذلك بشرط واحد فقط أن يكون العيل الذي حصل علي القرض توفاه الله وأسرة من تقوم بالتوجه الي البنك حتي يتم إسقاط عنها القرض، ولكن إذا كان العميل مازال حياً ولكن تعرض لظروف صعبة تعيقه عن السداد يمكنه التقدم بمعروض خطابي الي بنك الراجحي وطلب إسقاط قروض الراجحي عنه، ولكن يلزم عليه شرح كافة الظروف السيئة التي يتعرض لها مع إثبات ذلك بالأوراق، فقد نقدم لكم معروض لطلب خدمة إعفاء بنك الراجحي.

نبدأ البرقية بـ “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته”

أما بعد، أتقدم إليكم سيدي الملك سلمان بطلب إعفائي وإسقاط عني أقساط قرض من الراجحي، وأتمني من الله سبحانه وتعالي، ثم من سيادتكم قبول طلبي، فقد أصابتني “ذكر المشكلة لديك، كإعاقة بدنية، خسارة مالية، حادث،…إلخ” منعتني من تأدية خدمة عملي ولا أمتلك القدرة علي جمع المال لكي أسدد القرض، فأرجو من سيادتكم الوقوف بجانبي والحصول علي مساعدة مالية لسداد باقية أقساطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.