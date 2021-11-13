متى نزول رواتب شهر نوفمبر 2021 الموظفين والتأهيل الشامل في كافة القطاعات بالسعودية

يتساءل عدد كبير من المواطنين متى نزول رواتب شهر نوفمبر 2021، على مستوى كافة قطاعات المملكة العربية السعودية، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، والموظفين في القطاع العسكري، حيث أن موعد دفع أجور الموظفين والعاملين في قطاعات المملكة ثابت رسمياً، ولا يتغير الا اذا صادف موعد نزول الرواتب إجازة رسمية، في هذه الحالة يتغير موعد صدور الرواتب، وينتظر العسكريين والمتقاعدين معرفة موعد نزول رواتب شهر نوفمبر.موعد نزول رواتب شهر نوفمبر 2021
يهتم عدد كبير من الموظفين وكذلك العاملين في قطاع حكومة المملكة أو العاملين في العاملين في القطاع الخاص، وكذلك ينتظر المتقاعدين التعرف على موعد نزول راتب شهر نوفمبر والتي مقرر ان يكون في المواعيد التالية:
- سوف يتم صرف راتب شهر نوفمبر 2021 يوم الأحد القادم 28 نوفمبر الذي يوافق 24 ربيع الثاني 1443 حيث كان مقرر رسمياً لأن يكون الموعد المحدد لصرف رواتب الموظفين في قطاع الحكومة والقطاع الخاص هو 27 نوفمبر ولكن هذا الموعد الموعد سوف يوافق يوم السبت والذي يعتبر عطلة رسمية في البنوك في المملكة لذلك سيتم تأجيل نزول رواتب شهر نوفمبر الى يوم 28 من نفس الشهر
- بالنسبة لموعد راتب التاهيل الشامل وهو الراتب الذي تقوم بصرفه الحكومة السعودية لجميع الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة من اعاقه او للمرضى حيث تقرر رسمياً ان يتم صرف الراتب يوم 25 نوفمبر القادم
- اما رواتب المتقاعدين في شهر نوفمبر والذي تقوم بصرفه شركة التأمينات الاجتماعية في السعودية فسوف يكون في الموعد المحدد لصرف رواتب شهر نوفمبر للمتقاعدين وهو يوم 25 نوفمبر الموافق يوم الخميس 20 من شهلا ربيع الثاني.
يهتم الطلاب وأولياء الامور بالتعرف علي موعد نزول مكافأة الطلاب في شهر نوفمبر الحالي، حيث أن الموعد الرسمي لنزول المكافآت الخاصة بالطلاب هو يوم 27 نوفمبر ولكن كما أكدن خلال هذا المقال أن هذا الموعد يوافق أجازة رسمية في الدولة، لذا تأجل موعد نزول المكافأة بالنسبة للطلاب لتكون 28 نوفمبر 2021، حيث سيتم ارسال مكافأة الطالب علي حساب البنكي الخاص به أو علي حساب ولي الأمر.
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يتساءل عدد كبير من المواطنين متى نزول رواتب شهر نوفمبر 2021، على مستوى كافة قطاعات المملكة العربية السعودية، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، والموظفين في القطاع العسكري، حيث أن موعد دفع أجور الموظفين والعاملين في قطاعات المملكة ثابت رسمياً، ولا يتغير الا اذا صادف موعد نزول الرواتب إجازة رسمية، في هذه الحالة يتغير موعد صدور الرواتب، وينتظر العسكريين والمتقاعدين معرفة موعد نزول رواتب شهر نوفمبر.موعد نزول رواتب شهر نوفمبر 2021
يهتم عدد كبير من الموظفين وكذلك العاملين في قطاع حكومة المملكة أو العاملين في العاملين في القطاع الخاص، وكذلك ينتظر المتقاعدين التعرف على موعد نزول راتب شهر نوفمبر والتي مقرر ان يكون في المواعيد التالية:
- سوف يتم صرف راتب شهر نوفمبر 2021 يوم الأحد القادم 28 نوفمبر الذي يوافق 24 ربيع الثاني 1443 حيث كان مقرر رسمياً لأن يكون الموعد المحدد لصرف رواتب الموظفين في قطاع الحكومة والقطاع الخاص هو 27 نوفمبر ولكن هذا الموعد الموعد سوف يوافق يوم السبت والذي يعتبر عطلة رسمية في البنوك في المملكة لذلك سيتم تأجيل نزول رواتب شهر نوفمبر الى يوم 28 من نفس الشهر
- بالنسبة لموعد راتب التاهيل الشامل وهو الراتب الذي تقوم بصرفه الحكومة السعودية لجميع الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة من اعاقه او للمرضى حيث تقرر رسمياً ان يتم صرف الراتب يوم 25 نوفمبر القادم
- اما رواتب المتقاعدين في شهر نوفمبر والذي تقوم بصرفه شركة التأمينات الاجتماعية في السعودية فسوف يكون في الموعد المحدد لصرف رواتب شهر نوفمبر للمتقاعدين وهو يوم 25 نوفمبر الموافق يوم الخميس 20 من شهلا ربيع الثاني.
يهتم الطلاب وأولياء الامور بالتعرف علي موعد نزول مكافأة الطلاب في شهر نوفمبر الحالي، حيث أن الموعد الرسمي لنزول المكافآت الخاصة بالطلاب هو يوم 27 نوفمبر ولكن كما أكدن خلال هذا المقال أن هذا الموعد يوافق أجازة رسمية في الدولة، لذا تأجل موعد نزول المكافأة بالنسبة للطلاب لتكون 28 نوفمبر 2021، حيث سيتم ارسال مكافأة الطالب علي حساب البنكي الخاص به أو علي حساب ولي الأمر.
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