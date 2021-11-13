وزير الداخلية العمانى يبحث مع نظيره الكويتى تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الداخلية العمانى حمود بن فيصل البوسعيدى، مع نظيره الكويتى الشيخ ثامر على الصباح بمملكة البحرين، التى تستضيف غدًا الأحد، أعمال اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.





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