مقتل 5 عسكريين في هجوم لتنظيم ”داعش” شمال نيجيريا

قتل 5 عسكريين، بينهم عميد في الجيش، في كمين نفذه مسلحون تابعون لتنظيم "داعش في غرب أفريقيا"، في ولاية بورنو، شمال شرقي نيجيريا.
وذكر موقع "ديلي تراست" أن عميدا في الجيش قتل برصاص خلال كمين للتنظيم، موضحا أن 4 جنود أيضا قتلوا خلال الحادث الذي وقع في بلدة بولغوما، على بعد كيلومترات من مدينة أسكيرا أوبا.
وأوضح الموقع أن الحادث وقع بينما يشن التنظيم الإرهابي هجوما واسعا على قاعدة عسكرية في ولاية بورنو، فيما هرب المئات من المدنيين في المناطق المحيطة إلى الجبال.
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