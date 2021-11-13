البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يؤكد مساندته المثال التنموى بتونس

جدة - نرمين السيد - التقت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة القنجى برئيسة مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى تونس نوديرا مانسيروفا، وتمحور اللقاء حول تعزيز آفاق التعاون والاستثمار فى قطاع الطاقة بين الجانبين، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".





كما تطرق اللقاء إلى برنامج البنك لتحسين أداء ومردودية الشركة التونسية للكهرباء والغاز من خلال إعطائها قرضا بقيمة 300 مليون يورو ومرافقته بمنح هبة بقيمة 24 مليون يورو، بهدف وضع منظومة جديدة فى الإعلام والتصرف ورقمنة الخدمات للشركة. وأكدت رئيسة مكتب البنك حرص مجموعة البنك على مساندة المثال التنموى فى تونس وزيادة توسيع مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين فى قطاعات الصناعة والطاقة والطاقات المتجددة والمناجم.

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