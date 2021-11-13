الجيش اللبنانى: القبض على أفراد عصابتين للسلب بقوة السلاح والخطف

جدة - نرمين السيد - وأضاف الجيش اللبنانى -فى بيان اليوم السبت- أن المتهم الأول يتزعم إحدى عصابات السلب بقوة السلاح والخطف فى منطقة البقاع، كما قام فى شهر يوليو الماضى برفقة آخرين بقتل عنصر متقاعد بقوى الأمن الداخلى خنقا فى منطقة حاصبيا، كما أطلق فى وقت سابق النار باتجاه دورية لمديرية المخابرات ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين.

وأوضح أن مديرية المخابرات أوقفت فى وقت سابق عددا من أفراد العصابة التى يتزعمها المتهم الأول لتورطهم بأفعال جرمية مختلفة.

وفى السياق ذاته، قامت دورية من مديرية المخابرات بالقبض على مواطن لبنانى فى منطقة تحويطة الغدير بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت لتشكيله مع آخرين عصابة سلب بقوة السلاح وسرقة دراجات نارية، والصادرة بحقه مذكرات ضبط وإحضار بتهم مختلفة منها إطلاق نار وتعاطى المخدرات.

وأشار الجيش اللبنانى أن السلطات المختصة تباشر التحقيقات مع المتهمين.