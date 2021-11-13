موعد انطلاق الدوري السعودي للسيدات في كرة القدم 22\11\2021 بمشاركة 16 فريق

يتزايد البحث بصورة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر محركات البحث المختلفة عن موعد انطلاق الدوري السعودي للسيدات، حيث أنه يعد حدث فريد من نوعه داخل المملكة العربية السعودية، وهو أول دوري لكرة القدم النسائية داخل المملكة، لذلك نجد اهتمام إعلامي كبير بموعد إنطلاق دوري السيدات في المملكة، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، سوف نتناول معكم موعد إنطلاق الدوري السعودي للسيدات الأول، وتفاصيل الدوري وكم عدد الفرق المشاركة.

موعد انطلاق الدوري السعودي للسيدات

سوف ينطلق الدوري السعودي للسيدات يوم الاثنين الموافق الثاني والعشرين من نوفمبر الحالي 2021، وذلك وفقاً لما أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم إدارة الكرة النسائية على موقعه الرسمي على تويتر، وسوف يشارك في أول نسخة من الدوري السعودي للسيدات 16 فريق، وسوف تقام جميع المباريات في ثلاث مدن وهي الرياض وجدة والدمام، وقد تم إنشاء إدارة خاصة تهتم بشئون الدوري السعودي للنساء، كما أعرب ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن سعادته البالغة وأنها لحظة هامة في مسيرة الاتحاد، كما أكد أنه تم وضع كافة اللوائح والقوانين الخاصة بالدوري، وقد قامت السيدة “لمياء بن بهيان” مدير إدارة الكرة النسائية، بتقديم الشكر لكل من ساهم في الوصول إلى هذه اللحظة الهامة، كما خصت بالشكر قيادة المملكة على الدعم الكبير والاهتمام غير المحدود، بالرياضة بشكل عام وبكرة القدم النسائية بشكل خاص.

نظام الدوري الأول للسيدات

من المقرر أن يشارك 16 فريق مقسمين على ثلاث مجموعات، كل منطقة سوف تضم 6 فرق، وهم منطقة الرياض ومنطقة جدة، باستثناء منطقة الدمام سوف تتكون من 4 فرق فقط، وسوف يكون الدوري من دورين وسوف يتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى في منطقتي الرياض والدمام، وفريقين فقط من منطقة الدمام، ليصعدوا إلى البطولة النهائية في جدة والتي سوف تلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

أسماء الفرق المشاركة في أول دوري للسيدات في السعودية

كما ذكرنا في بداية المقال أن الدوري السعودي للسيدات مكون من 16 فريق. وهم مقسمين على ثلاث مناطق وهم “الرياض وجدة والدمام”. وهذه الفرق المشاركة هي التحدي. الهمة، سما، السهام الزرقاء واليمامة، العاصفة، الكرة المشتعلة والليث الأبيض. اتحاد القوة، نسور جدة، شعلة الشرقية، المملكة النسائية، الواحة واتحاد النسور.