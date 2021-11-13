الشرطة السودانية: متظاهرون اعتدوا على عدة أقسام وإصابة 39 فردا من الأمن

جدة - نرمين السيد - وذكر تلفزيون السودان مساء اليوم أن مسيرات خرجت فى مدن الخرطوم الثلاث "الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحرى" تلبية لدعوة تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين وبعض الأحزاب السياسية رفضا لـ"الاجراءات التصحيحية".
وذكرت الشرطة السودانية أن مسيرات اليوم كان طابعها سلميا وسرعان ما انحرفت عن مسارها، مؤكدة استخدامها الحد الأدنى من القوة وأنها لم تستخدم السلاح النارى فى تعاملها مع المتظاهرين.
فى غضون ذلك، قال المستشار الإعلامى للقائد العام للقوات المسلحة السودانية العميد الدكتور الطاهر أبو هاجة إن مسيرات اليوم حررت شهادة وفاة "لمن يدعون احتكار الشارع"، مؤكدا أن القوات الأمنية أظهرت انضباطا عاليا ومهنية فى التعامل مع المتظاهرين رغم الاستفزاز.
وأضاف أبو هاجة أن ما حدث اليوم يجعلنا أكثر تمسكا بالتحول الديمقراطى والاستعداد للانتخابات القادمة.
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