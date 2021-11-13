جدة - نرمين السيد - تبنى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26"، اليوم السبت، "ميثاق جلاسكو" الهادف إلى تسريع وتيرة مكافحة الاحتباس الحرارى، لكن من دون أن يؤكد إبقاءه ضمن سقف 1.5 درجة مئوية ولا تلبية طلبات المساعدة من الدول الفقيرة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوب 26.. اتفاق على تسريع وتيرة مكافحة الاحتباس الحرارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.