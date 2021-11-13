وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الألمانى تعزيز التعاون والقضايا المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت، وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة لمنتدى باريس للسلام، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها فى مختلف المجالات.





و ناقش الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما التقى وزير الخارجية السعودى مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأوسط يائيل لامبرت، على هامش أعمال الدورة الرابعة لمنتدى باريس للسلام، وبحث معه العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها فى كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك. وناقش الجانبان، العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التى يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

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