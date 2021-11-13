ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في العديد من دول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء "كوفيد-19" عالميا. وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8497 إصابة جديدة بفيروس كورونا و88 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و18 ألفا و376 والوفيات إلى 23 ألفا و18 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في بنجلاديش تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و572 ألفا و278 والوفيات إلى 27 ألفا و918 حالة.

وسجلت إيران 4306 إصابات جديدة بفيروس كورونا و124 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و31 ألفا و575 والوفيات إلى 128 ألفا و42 حالة.

وفي الدنمارك، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 2948 حالة إصابة جديدة، و7 حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 420 آلاف و99 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 2760 حالة حتى الآن.

وأما بيلاروسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1964 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 14 حالة وفاة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 625 ألفا و592 حالة إصابة وإجمالي الوفيات إلى 4834 حالة وفاة.

وعن إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 359 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و250 ألفا و516 حالة والوفيات إلى 143 ألفا و644 حالة.

وفي رومانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 4006 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و739 ألفًا و283 مُصابًا. كما بلغت حصيلة الوفيات 52 ألفًا و836 حالة عقب تسجيل 304 حالات وفاة جديدة على مستوى البلاد.

وفي مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 837 ألفا و168 مصابا ولم تسجل البلاد أي حالات وفاة لتستقر الوفيات عند 462.

كما أعلنت وزارة الصحة الكينية تسجيل 61 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ الحصيلة التراكمية للإصابات المسجلة في كينيا منذ بداية الجائحة 254 ألفا و276 إصابة، ولم تسجل البلاد أي حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات عند 5 آلاف و316 حالة.

وذكرت السلطات الصحية في تشيلي أنها سجلت 2703 إصابة جديدة و15 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و723 ألفا و728 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 37 ألفا و951 حالة وفاة.

وفي هولندا، سجلت وزارة الصحة 13 ألفا و848 إصابة جديدة و33 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونين و283 ألفا و83 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 18 ألفا و728 حالة وفاة.

وأما في صربيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3484 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و208 ألفًا و386 إصابة والوفيات إلى 10 آلاف و781 حالة وفاة.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 716 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 549 ألفا و500 إصابة، وسجلت أيضا 22 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و972 حالة وفاة حتى الآن.