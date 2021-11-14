دعم الضمان الإجتماعي للشباب الأعزب قدم واحصل على الدعم الشروط ورابط التسجيل

يحتاج الشباب الأعزب في ظل ظروف الغلاء هذه الأيام الى المساعدة من المملكة وتقديم مساعدات مالية حتى تمكنهم من الإقدام على الزواج في ظل الظروف المعيشية الحالية من غلاء في كافة إحتياجات ومتطلبات الزواج، حيث تعمل وزارة الموارد البشرية على توفير دعم وإعانة ومساعدة شهرية أو توفير فرص عمل من خلال تدريبهم على مهارات ومهن مختلفة لكي يتمكنوا من الالتحاق بقطار العمل، وتهدف الوزارة إلى تلبية إحتياجات الأسر والمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتقديم الخدمات والإستفادة من المواطنين الأكثر فقرا في المملكة ، حيث ووضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة شروطا جديدة للمعاشات، ومن خلال مقالي سنوضح ما هي المستندات المطلوبة للتقديم في الضمان الاجتماعي للعزباء، حيث تعتبر شروط الضمان الإجتماعي للعزباء، أملًا في الحصول على مبالغ مالية تساعد على متطلبات الحياة، والضمان الإجتماعي برنامج أطلقته الحكومة السعودية من أجل تخصيص مبالغ شهرية لإعانة المواطنين في المملكة لمساعدتهم على مواجهة التحديات ورفع الضرر عنهم وسد إحتياجات الأسرة.

أن يكون المستفيد من المعاش سعودي الجنسية. ألا يزيد عمر المتقدم عن خمسة وثلاثين عامًا. لم يتم تسجيله في أي تأمين آخر في الماضي. يجب عليه الالتزام بكافة الشروط التي تضعها الوزارة وتقديم جميع المستندات المطلوبة لتقديمها. أن يكون عائده الشهري أقل من معاش الضمان الاجتماعي. الفئة التي يحق لها هذا النوع من الضمان الاجتماعي هي “كبار السن، إذا كان المواطنون لا يستطيعون العمل بشكل دائم أو مؤقت بسبب المرض. والأسر التي ليس لديها من يعولها، والأطفال الذين لا يعرفون والديهم، والأطفال اليتامى، والمطلقات، والأرامل.

شروط إستحقاق الضمان الإجتماعي للشباب الأعزب:شروط الحصول على دعم الفتيات العزباء من الضمان الإجتماعي:

الشروط الواجب توافرها كالتالي:

من الضروري أن تكون الفتاة العزباء حاصلة على الجنسية السعودية. يجب ألًا تحمل الفتاة العزباء أى جنسية أخرى. من الضروري أن تتواجد الفتاة العزباء داخل المملكة السعودية بطريقة مستمرة. ألًا تكون للفتاة العزباء عائل ورب الأسرة هو من يتحمل الإنفاق عليها.

يجب تقديم مستند وإقرار بعدم وجود أقارب ملتزمين بالنفقة. ألًا يكون للأسرة دخل ثابت ويجب تقديم إقرار بذلك. من الضروري تقديم مستند تفصيلي يوضح بيان الإجمالي للأسرة: تقديم بطاقة الهوية وأن تكون سارية المفعول وأي مستندات لإثبات الشخصية.

يجب التسجيل في البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. اختيار مستخدم جديد وإدخال البيانات اللازمة. تحميل ملفات المستندات المطلوبة وإدخال البيانات اللازمة من أجل التسجيل.

المستندات المطلوبة للتقديم في الضمان الاجتماعي للشباب الأعزب:طريقة التسجيل في الضمان الإجتماعي:الفئات المستثناه من الضمان الإجتماعي:

حيث حددت الجهات المعنية في المملكة الفئات المستثناة من الضمان الإجتماعي وهي :

يستثنى المرأة الأجنبية المتزوجة بسعودي. يستثنى الأرملة المتزوجة من سعودي والتي لها أولاد منه. يستثنى أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.

ادخل الى رابط الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم انقر فوق كلمة “استعلام” من الخيارات التي تظهر أمامك، وحدد “المساعد المقطوعة”. ثم اكتب رقم الهوية وكلمة المرور في المكان المخصص، ثم اضغط على “عرض”. نتيجة لذلك، ستظهر صفحة جديدة تعرض موعد دفع المساعدة وأقرب فرع لتلقي المعاشات التقاعدية.

طريقة الإستعلام والتسجيل في الضمان الإجتماعي:خطوات الإستفادة من الضمان الإجتماعي والحصول على الدعم :

خطوات تنفيذ الضمان الإجتماعي من خلال الخطوات التالية: