قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هناك نحو 100 ألف جندي روسي قرب حدود أوكرانيا، وإن الدول الغربية تبادلت معلومات مع كييف بشأن التحركات النشطة للقوات الروسية.

وأضاف زيلينسكي في تسجيل مصور لخطاب ألقاه الأربعاء ونشر على موقعه الإلكتروني: "آمل أن يرى العالم كله الآن من يريد حقا السلام ومن يحشد نحو 100 ألف جندي على حدودنا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: روسيا حشدت 100 ألف جندي قرب حدودنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.