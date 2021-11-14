مقتل 58 شخصا وإصابة العشرات فى أحداث عنف بأحد سجون الإكوادور

جدة - نرمين السيد - ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن أعمال العنف اندلعت بين مجموعات من المجرمين فى سجن بمدينة جواياكيول.
يذكر أن السجن نفسه شهد أحداث عنف كانت الأسوأ بين حوادث العنف داخل السجون فى الإكوادور وتسببت فى مقتل 119 شخصا من نزلاء السجن، فى شهر سبتمبر الماضى.
وأعزت الحكومة سبب اندلاع العنف داخل السجن إلى المنافسة بين مجموعات من تجار المخدرات للسيطرة على السجناء.
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