طريقة عمل أجنحة الدجاج بالصوص الحار بطعم لذيذ وشهي

أجنحة الدجاج الحارة، أصحبت أجنحة الدجاج من الوجبات التي يحبها الكثيرين ويذهبون للمطاعم لتناولها لطعمها الشهي واللذيذ والصوص الذي يضعه المطاعم ومن اشهر المطاعم التي نحبها جميعا ومشتهرة بالصوص الخاص بها هو دجاج كنتاكي فهو له صوص لم يفلح احد أن يعرف سره وتبحث ربات البيوت عن سر هذه التتبيلة الحارة والتي يحبها الاطفال ويطلبونها بشدة على عكس ما يتم طهيها في المنزل فهم لا يتناولنها، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل أجنحة الدجاج بالصوص الحار بطريقة أشهر المطاعم والتي ستجعل اطفالك يتناولنها ولن تضطري ان تذهبي الى المطاعم لتناولها. طريقة عمل أجنحة الدجاج الحارة: المقادير: ملعقة كبيرة من فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من الملح.

كوب من عصير الليمون .

خمس فصوص من ثوم مهروس مع الملح .

كيلو جرام من أجنحة دجاج .

اربع حبات من البطاطس

كوب من زيت .

ملعقة طعام من صوص الصويا.

ملعقتين كبيرتين من بابريكا .

ملعقة كبيرة من إكليل الجبل. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع البطاطع الى شرائح ونقوم بشطفها جيدا.

ثم نقوم بغسل اجنحة الدجاج وشطفها جيدا بالماء والليمون ثم نقوم بتضفيتها ثم نضعها في أناء ونضع علبها البابريكا واكليل الجبل والفلفل والملح ثم نقوم بخلطهم جيدا حتى تدخل التتبيلة في الأجنحة، ثم نقوم بأضافة صوص الصويا عليها ثم نقوم بخلطها جيدا.

ثم نترك الجوانح في التتبيلة، ثم نقوم بتتبيل البطاطس بالملح والفلفل والبابريكا وإكليل الجبل والزيت ونقلبهم مع بعضهم البعض في صينية الفرن ثم نقوم برص البطاطاس المتبلة في قاع الصينية.

ثم نقوم برص أجنحة الدجاج فوق البطاطس، ثم نقوم بادخالها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية، ونتركها في الفرن حتى تنضج البطاطس والأجنحة ثم نقوم بتشغيل الشواية لمدة خمس دقائق تقريبا، حتى تحمر جوانح الدجاج وتأخذ اللون الذهبي.

ثم نقوم بخلط الثوم وعصير الليمون ثم نقوم برشها على صينية البطاطس والأجنحة بعد ان نقوم باخراجها من الفرن ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم. طريقة عمل أجنحة الدجاج الحارة: المقادير:طريقة التحضير: الوسوم

أجنحة الدجاج الحارة، أصحبت أجنحة الدجاج من الوجبات التي يحبها الكثيرين ويذهبون للمطاعم لتناولها لطعمها الشهي واللذيذ والصوص الذي يضعه المطاعم ومن اشهر المطاعم التي نحبها جميعا ومشتهرة بالصوص الخاص بها هو دجاج كنتاكي فهو له صوص لم يفلح احد أن يعرف سره وتبحث ربات البيوت عن سر هذه التتبيلة الحارة والتي يحبها الاطفال ويطلبونها بشدة على عكس ما يتم طهيها في المنزل فهم لا يتناولنها، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل أجنحة الدجاج بالصوص الحار بطريقة أشهر المطاعم والتي ستجعل اطفالك يتناولنها ولن تضطري ان تذهبي الى المطاعم لتناولها. طريقة عمل أجنحة الدجاج الحارة: المقادير: ملعقة كبيرة من فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من الملح.

كوب من عصير الليمون .

خمس فصوص من ثوم مهروس مع الملح .

كيلو جرام من أجنحة دجاج .

اربع حبات من البطاطس

كوب من زيت .

ملعقة طعام من صوص الصويا.

ملعقتين كبيرتين من بابريكا .

ملعقة كبيرة من إكليل الجبل. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع البطاطع الى شرائح ونقوم بشطفها جيدا.

ثم نقوم بغسل اجنحة الدجاج وشطفها جيدا بالماء والليمون ثم نقوم بتضفيتها ثم نضعها في أناء ونضع علبها البابريكا واكليل الجبل والفلفل والملح ثم نقوم بخلطهم جيدا حتى تدخل التتبيلة في الأجنحة، ثم نقوم بأضافة صوص الصويا عليها ثم نقوم بخلطها جيدا.

ثم نترك الجوانح في التتبيلة، ثم نقوم بتتبيل البطاطس بالملح والفلفل والبابريكا وإكليل الجبل والزيت ونقلبهم مع بعضهم البعض في صينية الفرن ثم نقوم برص البطاطاس المتبلة في قاع الصينية.

ثم نقوم برص أجنحة الدجاج فوق البطاطس، ثم نقوم بادخالها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية، ونتركها في الفرن حتى تنضج البطاطس والأجنحة ثم نقوم بتشغيل الشواية لمدة خمس دقائق تقريبا، حتى تحمر جوانح الدجاج وتأخذ اللون الذهبي.

ثم نقوم بخلط الثوم وعصير الليمون ثم نقوم برشها على صينية البطاطس والأجنحة بعد ان نقوم باخراجها من الفرن ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم. طريقة عمل أجنحة الدجاج الحارة: المقادير:طريقة التحضير:

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