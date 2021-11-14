إيطاليا تسجل 8544 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - كما سجلت الوزارة 8544 إصابة جديدة صعودا من 8516 فى اليوم السابق. وسجلت إيطاليا إجمالا 4.8 مليون إصابة و132739 وفاة منذ تفشى المرض فيها فى فبراير من العام الماضى وهى ثانى أكبر حصيلة فى أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

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