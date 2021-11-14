اختراق بريد "إف بي آي" الإلكتروني.. وهذا ما فعله القراصنة

قال مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) ومتخصصون أمنيون، إن متسللين اخترقوا نظام بريد إلكتروني تابعا لمكتب التحقيقات، السبت، وأرسلوا عشرات الآلاف من الرسائل التي تحذر من هجوم إلكتروني محتمل.
وقال "إف بي آي" في بيان إنه "يبدو أن رسائل البريد الإلكتروني المزيفة تأتي من عنوان بريد إلكتروني شرعي لمكتب التحقيقات الفدرالي".
ورغم أن الأجهزة التي تأثرت بالحادث "تم إيقافها بسرعة عند اكتشاف المشكلة"، قال مكتب التحقيقات إن "هذا وضع مستمر".
وقالت منظمة "سبامهوس بروجكت" التي تتعقب التهديدات الإلكترونية، على حسابها في "تويتر"، إن المتسللين أرسلوا عشرات الآلاف من الرسائل التي تحذر من هجوم إلكتروني محتمل.
وكانت "بلومبرغ نيوز" قد أشارت إلى الحادث في وقت سابق من السبت.
وقال بيان مكتب التحقيقات الفدرالي إن المكتب ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية على علم بالحادث.
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