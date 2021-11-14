مقتل جندى بولندى على الحدود مع بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت قيادة اللواء الميكانيكى الـ 17 بالجيش البولندى فى بيان نشرته بموقع "تويتر" إن أحد الجنود ضمن القوات المتواجدة على الحدود مع بيلاروس قُتل نتيجة حادث إطلاق نار بالخطأ.

وأشارت النتائج الأولية للتحقيقات بحسب البيان، إلى وقوع "حادث مؤسف" بسلاح نارى أسفر عن مقتل جندى، وعدم مشاركة طرف ثالث فى الحادث.

ونوه البيان إلى أن التحقيقات حول الحادث جارية بالتعاون مع مكتب المدعى العام بمدينة بياليستوك شمال شرقى البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا توجهوا نحو الحدود البولندية مع بيلاروس، يوم الاثنين الماضى، فى محاولة لاجتياز الحدود؛ الأمر الذى دفع السلطات البولندية إلى نشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنعهم من عبور الحدود.

ويتّهم الاتحاد الأوروبى الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو بتدبير تنقّل موجه من المهاجرين واللاجئين، لمحاولة دخول أراضى الاتحاد الأوروبى؛ ردّاً على العقوبات، التى فرضتها بروكسل على بلاده سابقا، على خلفية الانتخابات الرئاسية البيلاروسية، وهو ما ينفيه لوكاشينكو.