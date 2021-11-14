ادخل وسجل بالخطوات طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي والحالات المستحقة للمساعدة

بسبب الظروف الراهنة من صعوبة فى الحياة من غلاء المعيشة وغلاء الأسعار بطريقة جنونية مما ترتب عليه تراكمات مالية وزيادة فى الديون والمصروفات الدراسية والإنفاق على الأولاد والأسر ومتطلبات الحياة اليومية، وكما هناك الكثير من المواطنين العاطلين عن العمل او ممن فقدوا وظائفهم لظروف معينة ويحتاجون للمساعدة، وكانت المساعدة المالية للديوان الملكي هي خير معين حيث تبني جلالة الملك سلمان ومن خلال منصة الديوان الملكي منح مساعدات مالية لمن يحتاجون مساعدة مالية عاجلة، حيث وضعت منصة الديوان الملكي شروط للحصول على المساعدة المالية ومن تتوفر لديهم هذه الشروط سوف يتلقى المساعدة المالية الفورية من أجل سد الديون أو لأي ظرف طارئ في مواجهة تحديات الحياة أو غير ذلك، ومن خلال موقع ثقفني نوضح شروط الحصول على المساعدة من الديوان الملكي وكيفية طلب المساعدة ورابط التسجيل فى المساعدة المالية بالديوان الملكي، وعقب التقديم على المساعدة هناك حالات معينة هي الأولى بالحصول على المساعدات المالية دون الأخرى، لذا تتحرى إدارة الديوان الدقة في اختيار المستحقين للحصول على المساعدات المالية، وقد خصصت إدارة الديوان ارقام للاستفسار او التساؤل حول أية إستفسارات أو تساؤلات لمعرفة نوع المساعدة المطلوب تقديمها من هيئة الديوان الملكي سواء بغرض تسديد الديون والقروض أو الحصول على مساعدة مالية أو عينية لغرض ما، حيث يُمثل مكتب الديوان الملكي السعودي حلقة وصل بين شعب المملكة وكل الجهات المسؤولة بالمملكة، كما أن مكاتب الديوان الملكي تنتشر بكل أرجاء المملكة الأمر الذي ساهم في الاستجابة السريعة لكل مطالب المواطنين.

يتمكن أي شخص من داخل المملكة العربية السعودية أو من خارجها إرسال طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي عبر العنوان التالي (الهدي 7636- الرياض 12911 – المملكة العربية السعودية) من خلال كتابة الصيغة المميزة والتي تقوم فيها بشرح التفاصيل التي جعلتك تلجأ إلى الديوان الملكي للحصول علي المساعدات.

اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية، على الفور يظهر لك نموذج خطاب من خلاله تطلب المساعدة من الديوان الملكي، فعليك بكتابة كافة التفاصيل.

بعد الانتهاء من كتابة كل البيانات والمعلومات المطلوبة منك والتحقق من صحتها قم بالضغط على كلمة “إرسال”، وبهذا تكون قد نجحت في إرسال الطلب للديوان الملكي.

بعدها بوقت قصير يتم دراسة الحالة وتوضيح ما كانت مستحقة للمساعدة أم لا.

نبدأ الرسالة بالتسمية (بسم الله الرحمن الرحيم).

التحية (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

الشكر (نذكر سمو الأمير على سعة صدرة ثم مضمون الرسالة).

الاسم ( شرح ظروف المالية) وطلب المساعدة.

المطالبة في النظر إلي طلب والاستجابة السريعة.

الدخول الى الموقع الرسمي للديوان الملكي.

بعد الانتهاء من إرسال طلب المساعدة يمكنكم متابعة الطلب من خلال رقم هاتف مكتب الديوان الملكي السعودي من خلال الرقم المجاني المتاح للجميع وهو 8004000000

او من خلال الرقم الخاص للمقيمين خارج المملكة فإن كنت خارج المملكة تستطيع التواصل من خلال هذا الرقم 920030003.

كما يمكنكم إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني للديوان الملكي السعودي .

خطوات وطريقة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي:نموذج طلب مساعدة من الديوان الملكي:طريقة التواصل مع الديون الملكي السعودي:الفئات المستحقة لمساعدات الديوان الملكي:

من الجدير بالذكر حيث يستحق المساعدات الإنسانية والمالية من قبل مكتب ديوان خادم الحرمين الشريفين ممن ينطبق عليهم الحالات الآتي ذكرها كما يلي: