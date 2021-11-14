التمويل الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية وكيفية التقديم بالخطوات

يعد بنك التنمية الاجتماعية من أهم البنوك التي تمنح القروض والتمويلات الميسرة لكافة الأشخاص الذيين قد يكونوا بحاجة إلى دعم مالي، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من التمويلات المختلفة ومن أهمها التمويل الشخصي، فإنه يقدم مجموعة من منتجات التمويل الاجتماعي علماً بإنها موجهة لأكثر شريحة تم تسليط الضوء عليها وهي الفئة ذو الدخل المنخفض، وذلك بهدف النهوض بالمملكة وتحقيق مشاريع رؤية 2030، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة الأشخاص المتابعي لموقعنا كيفية الحصول على التمويل بالخطوات وشروط التقديم.

التمويل الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية:

يتيح البنك إمكانية الاستفادة من التمويل الاجتماعي من خلال العديد من الفرص، حيث يستفاد من هذا التمويل في حالة مساعدة في زواج الشباب الصغير في الزواج وتحمل المسئولية، في حالة التعليم وهناك قضاء احتياجات الأسرة بمختلف أنواعها، وهناك من يحتاج لترميم وتجديد البيت، ولذلك تنوع التمويل الاجتماعي بين:

تمويل الأسرة

تمويل الزواج

تمويل الترميم

آهل

كنف

تمويل الأسرة:

يعد تمويل الأسرة من أكثر التمويلات بحثاً في بنك التنمية الاجتماعية من قبل الأشخاص المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ولكي يتم الاستفادة من تمويل الأسرة يجب توافر بعض الشروط التي أوضحها البنك، ويمكن لكل من الحصول على التمويل الرجال والنساء، ومن خلال هذا المقال نوضح هذه الشروط وهي:

أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة. لا يزيد الدخل الشهري عن 12,500 ريال سعودي. يجب ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ (3000) ريال ويتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري رب الأسرة على عدد أفراد الأسرة. يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفاً أو متزوجاً والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة. يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة او ارملة وتعول طفلاً فأكثر.

تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية:

يلجأ العديد من الشباب إلى تمويل الزواج نظراً لما يقدمه من دعم يسهل على الشباب التكفل بسهولة المعيشة وتأمين الحياة الزوجية والمقدرة على الزواج، ولكي يتم الاستفادة من هذا التمويل يجب توافر بعض الشروط الهامة وهي:

يشترط أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة. أن يكون الدخل الشهري كحد أقصى 12,500 ريال. يجب أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة أو من طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها. أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وإذا كانت تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس فيشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك. تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجرية. تاريخ احتساب مدة عقد النكاح هو التاريخ الهجري يتم احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب.

الدخول على الرابط الرسمي بنك التنمية الاجتماعية

تسجيل الدخول

ضرورة كتابة كافة البيانات المطلوبة

التأكد من توافر كافة الشروط في التمويل الذي يتم اختياره

الضغط على أيقونة إرسال الطلب

كيفية تقديم طلب للحصول على التمويل الاجتماعي بالخطوات:

ومن الجدير بالذكر أن إدارة بنك التنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه يتم التحقق من كافة البيانات التي يتم إدخالها، والتأكد من صحتها وإرفاق كافة المستندات التي تثبت صحة الطلب وبمجرد الانتهاء من مراجعة الطلب تتم الموافقة عليه.