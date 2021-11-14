www.moheri.gov.om تسجيل الدورات التدريبية عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متعاونة مع الشركة العمانية لإنتاج الغاز الطبيعي، وذلك للحصول على دورات تدريبية متطورة في العديد من المجالات المختصة والتي تقوم برفع مستوى الطالب وينتهي هذا التدريب بالتعيين والحصول على فرصة للعمل بالشركة العمانية.

www.moheri.gov.om تسجيل الدورات التدريبية للكليات المهنية عبر وزارة التعليم العالي

وتحرص وزارة التعليم العالي بالاشتراك مع جميع مؤسسات السلطنة الحكومية والخاصة على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للدارسين فيهان وذلك من خلال تقديم العديد من الدورات التدريبية التي يستفيد منها الطلاب بشكل كبير وتقوم بتأهيلهم بشكل مباشر للحصول على فرص أفضل في سوق العمل، ومن الممكن أن يحصل الحاصلين على المراكز الأولى أو درجات التميز بالدورات التدريبية المهنية أن يكون له مكان للعمل في الشركات المتخصصة الكبرى في سلطنة عمان.

مهام وزارة التعليم العالي

تقوم وزارة التعليم العالي باستقبال آلاف الطلاب في كل عام في العديد من الجامعات العمانية، من كل من التعليم العام والخاص والتخصصات العلمية والأدبية والتعليم المهني، ويتم تحديد الشواغر في كل جامعة ونسب القبول ليتم تحديد القبول الموحد، بالدورة الأولى، الفرز الأول والثاني، كما تهتم بالتعليم المهني للطلاب والذي يكون لديه سوق عمل متخصص وشركات لديها شواغر للعديد من التخصصات، ولتوفير تلك الشواغر والوظائف المتاحة للخريجين يتم الاتفاق مع العديد من الجامعات العالمية والشركات المتخصصة لتقديم الدورات التدريبية للطلاب وفق عدد من المعايير.

إعلان وزارة التعليم العالي

تعلن الوزارة توفير دورة تدريبية للتعليم المهني في مجال محدد للراغبين في الالتحاق بها وتكون التفصيلات كالتالي:

المجال هندسة إلكترونيات مسمى الدورة إصلاح الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية. جنس المتقدمين ذكور – إناث. الكليات سيب – صور.

يكون المتقدم من الجنسين من الجنسية العمانية.

يجب أن يكون حاصلا على دبلوم التعليم العالي (الصف الثاني عشر).

يكون عمر المتقدمين لا يقل عن 18 عام.

يتم الكشف الطبي ويجب أن يكون لائقا طبيا.

يجب أن يكون من المسجلين لدى وزارة العمل كباحثين عن العمل أو لديهم التشغيل الذاتي بإصلاح الإلكترونيات.

شروط القبول والتسجيلموعد التسجيل الإلكتروني بالدورة التدريبية

قامت وزارة التعليم العالي بالإعلان عن الدورة التدريبية على أن يبدا التسجيل الإلكتروني الرسمي على رابط التسجيل بالدورة التدريبية ابتداء من الأحد 14 نوفمبر 2021 ويستمر حتى 17 نوفمبر 2021، على أن يبدا التقديم فيها ابتداء من الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت السلطنة، ويتم الاستعلام على (السيب:24556527 – صور:25530068).

يتم الدخول على رابط تسجيل الدورات التدريبي بوزارة التعليم العالي www.moheri.gov.om. كما يمكن للطالب الدخول مباشرة على الرابط الخاص بالشركة الوطنية @OmanLNG. يقوم الطالب بكتابة وتدوين جميع البيانات الخاصة ويقوم بحفظ البيانات.

كيفية التسجيل في رابط القبول والتسجيل