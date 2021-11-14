هاكرز يخترقون نظام البريد الإلكترونى الخارجى لـ أف بى آى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوكالة أن القراصنة نجحوا فى إرسال عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكترونى انطلاقا من حساب بريد إلكترونى تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث حذروا فى رسائلهم من هجوم إلكترونى محتمل.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالى فى وقت لاحق إنه "على علم بالحادثة التى وقعت هذا الصباح، والتى تنطوى على رسائل بريد إلكترونى مزيفة أرسلت من حساب بريد إلكترونى تابع للمكتب".
وأضاف المكتب فى بيان أن "هذا وضع مستمر ولا يمكننا تقديم أى معلومات إضافية فى الوقت الحالي".
ولدى الـ"أف بى آي" أنظمة بريد إلكترونى متعددة، فيما يبدو أن النظام الذى قد تم اختراقه يوم السبت هو نظام موجه للجمهور ويمكن للوكلاء والموظفين استخدامه لإرسال بريد إلكترونى لعامة الشعب، وفقا لأوستن بيرغلاس، رئيس الخدمات المهنية فى شركة الأمن السيبرانى BlueVoyant.
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