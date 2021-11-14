ارتفاع عدد قتلى انفجار شاحنة وقود فى سيراليون إلى 144

جدة - نرمين السيد - وانفجرت الشاحنة بعد حادث تصادم بإحدى ضواحى فريتاون. وكان من بين الضحايا أشخاص هرعوا لجمع الوقود المتسرب من حطام الشاحنة.

وقالت الوزارة إن 57 شخصا ما زالوا يتلقون العلاج فى المستشفى من بينهم 11 فى حالة حرجة.