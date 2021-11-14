البرازيل تسجل 731 وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد -

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى زيادة فى الوفيات والإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذى سجلت فيه 14598 و267 وفاة.

وتشهد البرازيل ثالث أسوأ تفش للمرض فى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، والثانى من حيث عدد الوفيات.