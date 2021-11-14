جدة - نرمين السيد -
وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى زيادة فى الوفيات والإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذى سجلت فيه 14598 و267 وفاة.
وتشهد البرازيل ثالث أسوأ تفش للمرض فى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، والثانى من حيث عدد الوفيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرازيل تسجل 731 وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.