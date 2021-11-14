نيودلهى تغلق مدارسها لأسبوع بسبب ارتفاع مستوى تلوث الهواء

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس وزراء نيودلهى أرفيند كيجريوال فى تصريح: "اعتبارا من الاثنين ستغلق المدارس حتى لا يضطر الأطفال إلى تنشق هواء ملوث".

وأظهرت البيانات الحكومية أن مستويات التلوث فى المدينة الضخمة بلغت 437 على مقياس من 500 درجة لمؤشر جودة الهواء.

وسيتوجب على موظفى الخدمة المدنية العمل من بعد، حيث تم حث الشركات الخاصة على أن تفعل ذلك قدر الإمكان.

كما ستتوقف أعمال البناء لمدة أربعة أيام ابتداء من الأحد لوقف الانبعاثات الملوثة من المواقع الخارجية.

وكانت مستويات التلوث فى نيودلهى أيضا فى المستوى "الشديد" الجمعة، الأمر الذى دفع مجلس مكافحة التلوث المركزى إلى إصدار تحذير صحى وشيك.

ويستمر حرق النفايات الزراعية فى الولايات المجاورة لنيودلهى على الرغم من حظرها بقرار من المحكمة العليا.