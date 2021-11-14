إصابات كورونا حول العالم تقترب من 253 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى العالم 252.917.218، وإجمالى الوفيات 5.0.95.372
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 762.929 حالة وفاة، وبلغ إجمالى الإصابات فيها 47.043.462.
تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ611.222 حالة فاة، وإجمالى الإصابات 21.953.838.
فى المرتبة الثالثة تأتى الهند بإجمالى وفيات 463.245، وإجمالى إصابات 34.426.036.
وفى المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ290.872 وإجمالى إصابات 3.841.661.
وفى المرتبة الخامسة روسيا بإجمالى وفيات 249.415 وإجمالى إصابات 8.881.306.
وسادسا البيرو بإجمالى وفيات 200.573 وإجمالى إصابات 2.212.514.
وفى المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالى وفيات143.644 وإجمالى إصابات 4.250.516.
وفى المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالى وفيات 143.273 وإجمالى إصابات 9.572.323.
وفى المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالى وفيات 132.739 وإجمالى إصابات 4.852.496.
تلتها فى المرتبة العاشرة إيران بإجمالى وفيات 128.042 وإجمالى إصابات 6.031.575
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