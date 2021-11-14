تقديم النيابة العامة 1443 رابط التقديم على وظائف النيابة العامة للنساء والرجال عبر جدارة

تقديم النيابة العامة 1443 ، يستمر البحث في المملكة العربية السعودية عن خطوات التقديم على وظائف النيابة العامة نساء ورجال عبر بوابة منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة توظيف النيابة العامة eservices.masar.sa/Jadara3. حيث أعلنت إدارة النيابة العامة في الدولة السعودية عن توفر أكثر من مئتان وثمانية وأربعون وظيفية إدارية للخريجين والخريجات من الرجال والنساء في مختلف التخصصات من المرتبة 5 إلى المرتبة 8، ويتساءل حاليا العديد من مواطني المملكة لكلا الجنسين عن متى سيتم فتح باب التقديم على وظائف النيابة العامة الإدارية 1443 وما هي أهم شروط القبول والتسجيل في وظائف النيابة العامة 2021 وهو ما سنتعرف عليه بشكل مفصل ودقيق في الأسطر التالية من هذا المقال

تقديم النيابة العامة 1443

أعلنت الإدارة المركزية للنيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن 284 وظيفة من الوظائف الإدارية للنيابة العامة الشاغرة لكلا الجنسين من النساء والرجال الباحثين على فرص للعمل في العديد من التخصصات وفي كافة مناطق المملكة، كما تم تحديد موعد بدأ عملية التقديم يوم الأحد 14 نوفمبر 2021م الموافق لـ 9 ربيع الآخر 1443هـ بداية من الساعة العاشرة صباحا عبر منظومة التوظيف جدارة ويستمر التسجيل في النيابة العامة وظائف إلى غاية 18 نوفمبر 2021 الموافق لـ 1443/4/13هـ. وفي الأسطر التالية سنتعرف على رابط وخطوات التقديم على وظائف النيابة العامة 1443.

خطوات التقديم على وظائف النيابة العامة

اكدت النيابة العامة ان التقديم على وظائف الرجال والنساء سيتم بشكل إلكتروني، كما انه تم تحديد رابط التقديم على وظائف النيابة العامة والعديد من الخطوات التي يجب على المتقدم القيام بها لكي يتمكن من التسجيل في النيابة العامة توظيف وجاءت الخطوات كالآتي:

يجب على المتقدم او المتقدمة الدخول على رابط موقع جدارة الخاص بالتوظيف اذا كانت هذه الزيارة الأولى لك لمنصة جدارة توظيف عليك بإنشاء حساب جديد خاص بك. أو تسجيل الدخول في نفاذ عند امتلاك حساب. عند الدخول للصفحة الرئيسية للحساب قم بالضغط على تبويب تحديد الرغبات الوظيفية واختيار الوظائف الخاصة بالنيابة العامة. بعدها يجب كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك وأخيرا التسجيل على الوظيفة من خلال تأكيد تقديم الطلب. وبذلك تكون قد أتممت عملية التقديم على وظائف النيابة العامة.

كما يمكن لكل الراغبين في التقدم على وظائف النيابة العامة للنساء والرجال الاطلاع على الفيديو ادناه والذي يوضح طريقة التقديم على وظائف النيابة العامة من (جدارة) 1443 لكلا الجنسين بشكل مفصل ودقيق.

شروط وظائف النيابة العامة

توجد العديد من الشروط الأساسية والمعلومات العامة. التي يجب ان تتوفر ويعرفها كل شخص يرغب في التقديم على الوظائف الخاصة بالنيابة العامة. ومن خلال النقاط التالية سنبين لكل أهم شروط وظائف النيابة العامة للنساء والرجال في السعودية 1443 والتي جاءت كالآتي:

حسن السير والسلوك لكل من يرغب العمل في النيابة العامة

أن لا يكون من الأفراد المحكوم عليهم بقضايا متعلقة بالشرف والأمانة أو قضايا جنائية.

الحصول على الجنسية السعودية

معادلة وتوثيق الشهادة العلمية لدى وزارة التعليم بالنسبة للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

يجب على كل شخص يرغب في التقدم على النيابة العامة وظائف اجتياز جميع الاختبارات و المقابلة شخصية.

مطابقة بيانات المتقدمين بعد إجراء المقابلات الشخصية. وفي حال عدم صحة البيانات المقدمة من المترشح. أو عدم حضوره لاجتياز المقابلات الشخصية يتم استبعاده نهائيا.

من الشروط أيضا عدم العمل بأي قطاع من قطاعات الدولة السعودية سواء القطاع الحكومي أو الخاص.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق عن طريقة تقديم وظائف النيابة العامة واهم الشروط التي يجب ان تتوفر في كل متقدم ومتقدمة الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية المناسبة والتي أعلنت عنها الإدارة المركزية للنيابة العامة. كما نؤكد لمتابعين الكرام انه يمكن ترك تعليق أسفل المقال للاستفسار عن كل ما يعترضهم خلال عملية تقديم النيابة العامة 1443.