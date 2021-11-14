وزير الدفاع البريطانى: لا تستر فى التحقيق حول مقتل بائعة هوى كينية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدفاع البريطانى بن والاس، أنه لا يوجد تستر فى قضية مقتل شابة كينية، وذلك تزامنًا مع مساعى الشرطة الكينية لإعادة فتح تحقيق فى حادث الاعتداء على المرأة وقتلها، والتى تم العثور على جثتها فى خزان للصرف الصحى بالقرب من قاعدة للجيش البريطانى.





وحسبما نقلت وكالة "بى إيه ميديا" البريطانية، قال بن والاس إن "وزارة الدفاع ساعدت فى التحقيق فى مقتل أجنيس وانجيرو، بعد أن اعترف جندى بقتل المرأة العاملة فى الجنس".

وفى تصريحاته لمجلة "هاوس"، قال وزير الدفاع البريطانى: "إنها قصة مقلقة للغاية وجريمة قتل، ولا يوجد أحد فى وزارة الدفاع يقف فى طريق إجراء تحقيق"، مؤكدًا أنه "لا يوجد تستر، لا يوجد منع".

واعترف بن والاس بأن القوات المسلحة البريطانية كانت مذنبة عندما غضت الطرف عن استخدام البغايا بين الجنود، لا سيما عندما يخدمون فى بلدان فقيرة.

وكانت الشرطة الكينية أكدت فى وقت سابق من هذا الشهر، أنها ستعيد فتح قضية وانجيرو، التى كانت تبلغ 21 عامًا من العمر عندما تم العثور على جثتها قرب فندق ليونز كورت فى مدينة نانيوكى الكينية، شمال نيروبى، بعد شهرين من اختفائها فى مارس 2012.

واعترف جندى بريطانى بالقتل، كما أبلغ جندى آخر ضباط كبار فى ذلك الوقت، كما كشف رفاق الجندى المتهم بالقتل عن اسمه، إلا أنه لم يتم اتخاذ أى إجراء، حسبما ذكر تقرير لصحيفة "صنداى تايمز".