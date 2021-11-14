السعودية تشهد امطار رعدية.. احوال الطقس في المملكة السعودية اليوم الاحد 9 ربيع الآخر

يشغل بال المواطنين السعوديين احوال الطقس في المملكة السعودية اليوم، خاصة بعد ما شهدت حالة من الطقس غير مستقرة في الأيام الماضية من شهر نوفمبر، حيث قام المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية بالكشف عن أهم تصريحاتها عن أحوال الطقس اليوم، هذا بجانب درجات الحرارة المتوقعة لليوم، ومن خلال هذا المقال نتابع معكم كافة التفاصيل الخاصة بأحوال الطقس في المملكة العربية السعودية.

احوال الطقس في المملكة السعودية اليوم

هناك توقعات من قبل الأرصاد الجوية عن احوال الطقس في المملكة السعودية اليوم تفيد بأنه سوف يحدث أمطار رعدية من متوسطة إلى شديدة أثناء اليوم، كما يصاحبها سيول بالتحديد في منطقة جازان وبعض أجزاء من منطقة عسير، وقد شددت مركز الأرصاد تحذيراتها بأنه سوف تتكون سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة وكذلك مكة المكرمة قد تصل إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، حيث ينتج عن نشاط الرياح الشديد حالة من انعدام الرؤية على المنطقة الشرقية بجانب أجزاء جنوبية من الرياض، كما يتوقع المركز تكون الضباب في الليل إلى اليوم التالي، وذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

احوال الطقس في المملكة السعودية اليوم في البحر الأحمر والخليج العربي

تشهد احوال الطقس في المملكة السعودية اليوم حالة مختلفة من الطقس البارد الممطر بشدة، وقد توقعت هيئة الأرصاد الجوية في السعودية بأن الرياح في البحر الأحمر تكون من غربية إلى شمالية غربية في الجانب الشمالي، كما تصبح الرياح من جنوبية غربية إلى غربية من اتجاه الوسط والجنوب، حيث يصل ساعة الرياح بين ١٥/٣٥ كم في الساعة، ومن الممكن وصولها إلى ٤٠ كم في الساعة، مع تكون يحب رعدية في الجنوب، هذا إلى جانب ازدياد الموج بصورة تتراوح بين متر إلى مترين.

بينما تتوقع الأرصاد أن تكون الرياح في الخليج العربي من غربية إلى شمالية غربية، حيث تبلغ سرعة الرياح بين ٢٠و٤٠ كم/ الساعة، وارتفاع الموج يكون بداية من متر إلى متر ونصف.