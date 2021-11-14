ارتفاع القتلى إلى 68 سجينا فى أعمال عنف داخل سجن جنوب الإكوادور

جدة - نرمين السيد - أعلنت حكومة الإكوادور، أمس السبت، ارتفاع أعداد القتلى إلى 68 سجينًا وإصابة أكثر من 20 آخرين فى أعمال العنف التى وقعت خلال الليل فى سجن "بينيتينسياريا ديل ليتورال"، فيما وصفه مسؤولون بقتال بين عصابات متناحرة.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، يقع السجن فى مدينة جواياكيل الجنوبية، وهو نفس السجن الذى قُتل فيه 119 نزيلاً فى أواخر سبتمبر الماضى، فى أسوأ أحداث عنف تشهدها سجون البلاد. وألقت حكومة الإكوادور باللوم فى أعمال العنف على الصراعات بين عصابات تهريب المخدرات فى ظل محاولاتهم للسيطرة على السجون. فيما تجمع العشرات خارج السجن، ينتظرون أنباء عن أقاربهم الذين قال كثيرون إنهم لم يسمعوا عنهم أى شىء منذ ظهر الجمعة.

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